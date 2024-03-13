Kredi kartına yeni sınırlamalar gelir mi? İşte konuşulan önlemler

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara rağmen talep beklenilen seviyede düşmedi. Satışlar canlılığını korurken, harcamalar her hafta rekor kırdı. Merkez Bankası verilerine göre şubat ayının son haftasında kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar yüzde 15 arttı. Bu durum ise kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentileri artırdı.

NAKİT AVANSA KISITLAMA

Kredi kartlarına yönelik düzenlemelerin seçimlerden sonra yapılması beklenirken, bankalar bazı kararları hayata geçirdi.

- Kredi kartına nakit avansta taksit sınırı 12'den 3'e indirildi.

- Nakit avansta limit oranları düşürüldü.

- İlk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi.

- İhtiyaç ve kredi faizlerinde yıllık faiz oranı artırıldı.

Söz konusu düzenleme ile ilgili Merkez Bankası'ndan bankalara talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı ifade edildi.

KREDİ KARTINA SINIR GELDİ Mİ?

Bankaların kararının kredi kartlarını kapsamadığı belirtildi. Kartlı alışverişlerde taksit sınırlanması henüz söz konusu değil.

KONUŞULAN ÖNLEMLER

Kredi kartına düzenlemelerin seçim sonrasında gelmesi bekleniyor. Finans çevrelerinde gelebilecek bazı önlemler şöyle sıralanıyor:

- Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırılması

- Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi

- Kredi kartı faiz oranlarının artırılması

- Asgari ödeme tutarının artırılması

- Yüksek limitli harcamaların kısıtlanması

- Lüks tüketim için harcama limitleri konulması

BAKAN ŞİMŞEK'TEN LİMİT UYARISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitleri ile ilgili uyarı yapmıştı. Şimşek, "Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

KREDİ BÜYÜMESİNE MÜDAHALE

TCMB, geçen hafta bankaların kredi büyümesine sınırlama getirmişti. Karara göre ticari krediler için büyüme sınırı aylık yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürülmüştü.

Merkez Bankası, düzenlemeye uyulması için de belirlenen sınırların üzerinde büyüyen bankalar için zorunlu karşılık kararı almıştı. Buna göre kredilerde büyüme sınırını aşan bankaların ilave likiditelerine bloke konulacağı bildirilmişti.

Uzmanlar, bu kararın ardından bankaların kredilerde daha seçici davranacağını bildirmişti.

ELEKTRONİK EŞYA VE MOBİLYA SATIŞLARI HIZLANDI

Diğer taraftan ocak ayı perakende satış verileri son aylarda harcamaların hangi sektörlerde hızlandığını ortaya koydu. Perakende ticaret satış hacmi ocak ayında aylık olarak yüzde 2,6 yükseldi. Bu rakam, son 6 ayın en hızlı yükselişi olarak kaydedildi. Elektrikli eşya ve mobilya satışları ocak ayında aylık bazda yüzde 6,1 artış gösterdi. Aynı ayda gıda harcamaları ise yüzde 2,6 artış yaşadı.