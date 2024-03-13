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Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak

Merkez Bankası, bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni adımlar attı. Buna göre, TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verildi. Böylece mevduat faizlerinin daha da yükselmesi bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Mart 2024 13:28, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 13:27
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Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak

Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, mevduat faizlerinde yukarı etki yapacak yeni zorunlu karşılık adımlarını açıkladı. Merkez, zorunlu karşılıkların uygulama talimatında bugün değişiklik yaptı.

Bankacılar, yapılan değişiklerle getirilen zorunlu karşılıkların bloke olarak tesis edilmesi uygulamasının TL likiditeyi sıkılaştıracağını, böylece mevduat faizlerini yükseltici etki yapacağını söyledi. Uygulama 15 Mart tesis tarihinde başlayacak ve 5 Ocak 2025 tesis tarihine kadar devam edecek.

MEVDUAT FAİZLERİNİ ARTIRACAK

Ayrıca TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli TL mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz verme uygulaması bankacılara göre kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki yapacak. Bu uygulama ise 16 Mart itibarıyla başlayacak.

TCMB'nin uygulama talimatı ile yaptığı değişiklikler şöyle:

- TCMB serbest hesaplarda ortalama olarak tesis edilen TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi.

- Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edecek.

- Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tesis edecek.

- TCMB zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.

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