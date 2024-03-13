Bakan Tunç açıkladı: Eros'un katiline verilen HAGB'ye itiraz edildi

Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a 3 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirdi.

Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a "kasten hayvan öldürmek" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdi.

İstanbul Başakşehir'de #Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti.



İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek. Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 13, 2024

Bakan Tunç açıkladı: Cezaya itiraz edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasına ilişkin, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davası hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, sanık hakkında verilen hapis cezasının açıklamasının geriye bırakılması kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiğini hatırlatarak, "İtirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek, yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.