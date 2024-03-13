Ali Koç: Milyonları kışkırtarak suç işliyorlar

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sarı lacivertli kulübün gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenliyor.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY TÜRK FUTBOLU İÇİN BEKA SORUNU"

"Son dönemde gündem dinamik, iddialar, iftiralar yoğun. Aslında bu toplantının öznesi rakibimiz olacak. Rakibimizin başkanından yöneticilerine düşürdükleri seviye artık mezbahayı aratmayan vaziyette. Galatasaray'ın Türk futbolcu için nasıl bir beka sorunu olduğunu anlatacağım. Galatasaray başkanı ve yönetcilerinin elde etmek istediklerini kazanmak için ne tür hayali senaryolar ürettiğini istaristiklerle göstereceğim. Kazanmak için her şey mübah anlayışının bu kulüp için kültür haline geldiğini paylaşacağım."

"BAŞKA CAMİALARI AŞAĞILAR, ALAY EDERLER"

"Türlü türlü şantaj ve itibar suikastı yaparak, özellikle hakemler ve kurulları baskı altında tutarlar ve bunun için hayali düşmanlar yaratırlar. Başka camiaların mutsuzluğundan paye çıkarır, onları aşağılar ve alay ederler. En son Beşiktaş maçında görüldüğü gibi."

"KENDİ MAÇLARINDAKİ HATALARI ÖRTBAS ETMEK İÇİN ORTALIĞI BİRBİRİNE KATARLAR"

"İşler iyi gitmeyince ya da kendi maçlarındaki hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı birbirine katarlar. Ligi bitirtmeyiz tehditlerinde bulunurlar, açıklayacağız derler, en sonunda ise istedikleri olunca susarlar. İşler iyi giderken de itidalli olalım derler."

"PROGRAMI YAPAMADAN KANALLARI KAPATILDI"

"Tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Kendi kanallarında "Futbol için adalet" programı yapacaklarını yalanını söylerler. Bir sürü pozisyon yolladık ama program yayınlanmadı. Bu arada programı yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı. Günü kurtarma refleksiyle, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler. Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler."

"HANGİSİ GERÇEK?"

"TFF ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor? Bu durum ligin gidişatına göre mi değişiyor? Aralarında danışıklı dövüş mü var? TFF'ye siper oldular. "Türk futbolunun iradeye, liyakatli yönetime ihtiyacı var" dediler. Çok kısa süre sonra TFF'yi istifaya davet ettiler. İki gün önce de TFF'yi hesap vermeye çağırdılar. Hangisi gerçek?"

"ÖNCE KIYAMETİ KOPARDILAR SONRA AYNISINI YAPTILAR"

"Bir maçta kulübümüzün hakkını aramak için devre arasında paylaşım yaptık. Kıyameti kopardılar. Sonra aradan on gün geçti, birebir aynısını kendi maçlarında yaptılar. Paylaşımı yapmadan önce aranızdan bir akıllı 'Fenerbahçe aynı şeyi yaptı, başkanımızın ağzından çok sert şeyler yazdık. Yaparsak riyakarlık olur' demiyor mu"

"BASKI KURMA TAKTİĞİ"

"Bunların bir taktikleri var. Kişiler üzerinde baskı kurup, kamuoyun önüne atmak. Şöyle derler; 'Koç şirketlerinde çalışıyor', 'Fenerbahçe'ye yakın şirketlerde çalışıyor.' Baskı yaparak, saldırarak, köşeye sıkıştırarak hep istediklerini elde etmeye alışmışları. Onun Türk futbolunun beka sorunu diyorum"

"MERTSENİZ SİZ DE BİZİM GİBİ YABANCI HAKEM TALEBİNİ DESTEKLEYİN"

"Madem TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz. Her maçtan sonra hakem hakkında geveliyorsunuz. Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız siz de bizim gibi yabancı hakem talebini destekleyin. Alın size samimiyet testi."

"MİLYONLARIN ARASINDA NEFRET TOHUMU EKİYORSUNUZ"

"Türk hakemlerine güveniyorsunuz, sadece bizim maçlarımızda güvenmiyorsunuz. Riyakar oğlu riyakarsınız. Milyonlar arasında nefret tohumları ektiğiniz için sadece Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz."

OKAN BURUK'A HAKEM SORUSU

"Bu hocaya (Okan Buruk'tan bahsediyor) sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim? Bilenler bilir... Ama tabii yabancı hakemleri de istemezler çünkü Avrupa'da görüyorlar yabancı hakemlerin nasıl yönettiğini."

"ALIN SİZE GERÇEK KOALİSYON"

"Maçlarından önce söz konusu takımların oyuncularıyla ilgili transfer haberleri çıkartırlar. Ya da oynayacakların takımların oyuncularını transfer etmek için teklif yaparlar. Kayserispor'a Mame Thiam için Pendikspor teklif yaptı. Sivasspor'a Sainz için Eyüpspor teklif yaptı. Bu üç İstanbul kulübünün yakın ilişkileri herkesin malumu. Alın size gerçek koalisyon."

MORUTAN TRANSFERİ

"Morutan'ı 3 milyon euroya satmışlar. İşin öyle olmadığını anladık. 3 milyon euroya satılan oyuncu, belli bir maça çıkarsa o para ödeniyormuş. Kulübü de ilk 11'de oynatmıyor. Acaba 3 milyon euro, limit açmada kullanıldı mı? Bunu öğreneceğiz"