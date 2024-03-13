THY'nin bazı seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları, Almanya'nın Berlin Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle yarınki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 16:09, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 16:10
THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, İstanbul'dan Berlin'e gidiş seferlerinin devam ettiği ancak Berlin'den yapılacak TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul dönüş seferlerinin iptal edildiği belirtildi.