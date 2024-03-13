Özel'den belediye başkan adayları için mal varlığı açıklaması

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun '
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun '
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
Kredi kartına yeni sınırlamalar gelir mi? İşte konuşulan önlemler
Kredi kartına yeni sınırlamalar gelir mi? İşte konuşulan önlemler
Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
DEM Parti'nin Batman'daki ihraç kararına 'faşist' tepkisi
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de 'İsrail' protestosu
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Bakan Özhaseki'den TOKİ mağdurları açıklaması
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Eylem Tok ve oğlunun iadesi için istenen belgeler tamamlandı
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' iddiasına açıklama
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
İstanbul'da bazı memurlar mükerrer olarak sandık görevlisi yapıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özel'den belediye başkan adayları için mal varlığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm belediye başkan adaylarına seçilmeleri halinde belediyeye her yıl mal varlıklarını asmaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 16:17, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 16:20
Yazdır
Özel'den belediye başkan adayları için mal varlığı açıklaması

İzmir programı kapsamında ilçe ziyaretlerini sürdüren Özel, Tire ve Bayındır'daki halk buluşmalarına katıldı.

Tire'de sağanağa rağmen seçim otobüsü önünden ayrılmayan vatandaşlara seslenen Özel, ilçe belediye başkan adayları Hayati Okuroğlu için destek istedi.

Adaylarına güvendiklerini, seçildikten sonra görevi devralmaya gittiğinde mal varlığını belediye binasına asacağını anlatan Özel, "Bütün CHP'li belediye başkanları göreve geldikleri gün belediyeye girerken mal varlıklarını asacaklar. Her sene asacaklar. Bizim başkanlara güvenimiz tam. Onların kendisine güveni tam. Eğer o mal varlığında bir artış varsa onun hesabını bu millete vermek her namuslu yöneticinin borcudur." diye konuştu.

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay da yaptığı konuşmada ilçe için vadettiği projelerini anlattı.

Daha sonra Bayındır ilçesine geçen Özgür Özel, burada da şiddetini artıran sağanak altında konuşmasını gerçekleştirdi.

Tarımsal desteklemelerin yetersiz olduğunu, kanun gereği milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye destekleme olarak ayrılması gerektiğini söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Bu para 285 milyar lira ettiği halde size sadece 85 milyar lira destekleme verdiler. Oradaki 170 milyarın üzerindeki para çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanların hakkı olduğu halde bu para başkalarına verildi. 170 milyar lirayı kur korumalı mevduata verdiler. 'Biz çiftçiye para verelim' dediğimizde 'para yok' diyorlar. 'Emekliye para verelim' dediğimizde 'para yok' diyorlar."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber