Eski milletvekili Ahmet Çelik'i ağır yaralayan kardeşi tutuklandı

Dün, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklamıştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan yaralı Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.

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