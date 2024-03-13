AYM iptal etmişti. Daire başkanlarının sendika üyeliğinde görüş değişti

Anayasa Mahkemesi 13/09/2023 tarih ve E: 2023/92; K:2023/156 sayılı Kararı ile daire başkanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olmayan engelleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 15. maddesinin birinci fıkrasının (c) benindeki ilgili ibareyi iptal etmişti.

İptal sonrasında, daire başkanlarının sendikalara üye olmasının önü açılmıştı. Ancak bu açıklığa rağmen MEB Personel Genel Müdürlüğü, daire başkanlarının kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sordu. Bakanlıktan verilen cevapta "Bu itibarla, Bakanlığınız teşkilatında "daire başkanı" unvanlı kadrolarda görev yapmakta olan personelin, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri hususunu bilgilerinize arz ederim." denildi

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