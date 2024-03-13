Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaretinde konuşan Şamlıoğlu, geçen kasım ayından itibaren il programlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

İl programlarında eğitim yöneticileri, valiler, aynı zamanda iş dünyasıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Şamlıoğlu, "Hem bakanlık politikalarını birinci dereceden alanda görmüş oluyoruz hem de kendi yaklaşımlarını paylaşmış oluyorlar. Kurulan bu ilişkiyle talepleri de alanda kendimiz görmüş oluyoruz. Bizim açımızdan verimli oluyor. Bakanımız müsteşarken de aynı formasyonla çalışılıyordu." diye konuştu.

Vali Buhara ise yapılan çalışmalara ve gayretlere şahit olduklarını, merkez ile taşranın birbirini anlaması ve belirlenen politikaların doğru şekilde yerine getirilmesi için birlik beraberliğin ve dayanışmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Ardından Şamlıoğlu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki yönetici ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret eden Şamlıoğlu, burada partililerle buluştu.

Şamlıoğlu, Kırşehir'de mesleki eğitim zirvesi, usta, çırak buluşmaları yapacaklarını söyledi.

Mesleki eğitim alanında büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını ancak arzu edilen seviyeye ulaşamadıklarını vurgulayan Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak. Bunda Ahilik ve fütüvvet derslerini seçmeli ders haline getirdik, program içinde Ahiliği anlatacağız. İş ahlakı olmadan, Ahilik kültürü olmadan hiçbir şey olmuyor. Ne kadar güçlü sanayi yapıları oluştursanız da markalaşma sürecinin merkezinde iş ahlakı oluyor, o da işte 11. yüzyıldan bu yana taşıdığımız Ahilik kültürüdür. Helal 2 liranın haram 3 liradan daha büyük olduğunu, bereketin ve merhametin ticaretin merkezinde ne kadar kıymetli olduğunun yeniden anlaşılacağı müfredat yaklaşımlarını hayata geçireceğiz."