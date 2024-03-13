Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 17:33, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 17:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2'si polis memuru 3 kişi ise yaralandı.
Mardin'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak'ta kaza geçiren polis memurumuz Fırat Dere'ye Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.