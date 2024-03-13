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Pınar öğretmen 45 kilometrelik yolu tek öğrencisi için kat ediyor

Batman'ın Sason ilçesinde tek öğrencisi bulunan kilometrelerce uzaklıktaki köy okulunda görev yapan Pınar Aktaş, okulda hem müdür, hem öğretmen hem de hademe görevini yürütüyor. Pınar öğretmen, teneffüslerde öğrencisine oyunlarında da eşlik ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 17:48, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 17:49
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Pınar öğretmen 45 kilometrelik yolu tek öğrencisi için kat ediyor

Sason ilçesi Kaşyayla köyünün 15 hane ve 80 nüfuslu Güneycik mezrasında 2015'te açılan bir derslikli Kaşyayla Gidornik İlkokulunda kış şartlarının sert geçmesi ve merkeze doğru yaşanan göçler nedeniyle öğrenci sayısı zamanla azaldı. Okulda 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim gören sadece 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt kaldı. İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki mezra okulunda görev yapan Pınar Aktkaş, tüm vaktini öğrencisi İsmail Bozkurt için harcıyor. Okulda hem müdür, hem öğretmen hem de temizlik görevlerini üstlenen Pınar öğretmen, öğrencisi İsmail'in de tek arkadaşı.

"Okula ilk geldiğimde tek öğrencinin olduğunu görünce şaşkınlık yaşadım"
Kilometrelerce yol kat ederek köye ulaştığında okulda kendisini bekleyen tek öğrencinin olduğunu görünce çok şaşırdığını belirten öğretmen Pınar Aktaş, "Burası ilçe merkezinden araçla yaklaşık 2 saatlik mesafede. Okulumuz kırsal bir kesimde bulunuyor. Bu okula ilk geldiğimde bir şaşkınlık yaşadım. Beni bekleyen sadece bir öğrenci vardı. Daha önce görev yaptığım okullarda kalabalık olan sınıflarda sürekli öğrencilerime 'Sessiz olun, gürültü yapmayın' gibi gelimeler sarf ederken burada öyle bir sorun yaşamıyoruz. İsmail, tek öğrenci olduğu için bana öyle sorunlar yaşatmıyor. Tek bir öğrencinin olması İsmail için çok büyük bir avantaj. Çünkü birebir ders görüyor. Derslerde daha hızlı ilerleyebiliyoruz. İsmail daha çabuk anlıyor, konuları daha iyi kavrıyor" dedi.

"Teneffüslerde İsmail'in sevdiği oyunları oynuyoruz"
Öğrencisi İsmail'in avantajlı olduğu gibi çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden Aktaş, "İsmail çok başarılı bir öğrenci. Buraya geldikten sonra olumlu çok şey kattığımı düşünüyorum. Geldiğimde eğitiminde eksiklik yaşadığını gördüm. Sadece okulda değil, bazen de evde onu ziyaret ederek derslerine yardımcı oluyorum. Okulda İsmail'e öğretmenliğin yanında arkadaşlık da yapıyorum. Teneffüslerde İsmail'in sevdiği oyunları oynuyoruz. Sıkılmasın diye onu yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Bu şekilde günü birlikte bitirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Öğretmenim hem annem, hem öğretmenim hem de arkadaşımdır"
Öğretmenini çok sevdiğini dile getiren İsmail Bozkurt, "Öğretmenimi çok seviyorum. O benim hem öğretmenim hem de arkadaşımdır. Öğretmenimle top oynuyor, ders işliyoruz. Başka arkadaşım olmadığı için sadece öğretmenimle oyun oynuyorum. Bana hem arkadaşlık, hem öğretmenlik yapan öğretmenim adeta anne gibi davranarak üşümemem için bana soba yakıyor" şeklinde konuştu.

"Bir öğrenci için öğretmenin gönderilmesi devletimizin büyüklüğünün göstergesidir"
Dağların ardındaki tek bir öğrenciye öğretmen gönderen devletin çok büyük bir devlet olduğunu belirten İsmail'in amcası Semih Bozkurt, "Köyümüz bu kadar uzak olmasına rağmen okulumuzu açık tutuyorlar. Tek bir öğrenci için buraya öğretmenin gönderilmesi devletimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir" ifadelerine yer verdi.
İsmail'in annesi Vaibe Bozkurt ise, Pınar öğretmeni çok sevdiklerini söyledi.

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