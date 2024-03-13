Bankanın hatası yarım asırlık çifti boşuyordu

İncirliova'da yaşayan 77 yaşındaki F.B. isimli kişi, bir işi dolayısıyla il dışında çıktı. Yaklaşık bir hafta il dışında kaldıktan sonra 10 Mart Pazar günü evine dönen eşinin kartından para çekmek için bankamatiğe giden Z.B. isimli kadın ise 24 saattir yanında olmasına rağmen eşinin hesabından o gece alışveriş yapılıp para çekme ve yatırma işlemleri görünce aldatıldığından şüphelenip, aile meclisini toplayarak boşanma kararını açıkladı.



Bunun üzerine şaşkına dönen yaşlı adam, 77 yaşından sonra böyle bir durum ile itham edilmenin çok kötü olduğunu belirterek, hesaplarının evlatları tarafından incelenmesini istedi. Çocukları tarafından dijital bankacılık sistemine girilerek yapılan incelemede bankamatikten alınan hesap ekstresinde hafta sonu işlemlerinin tamamının pazartesi günü yapılmış gibi işlendiği görüldü.



Yaşlı kadının ikna olmaması üzerine yaşlı çiftin çocukları tarafından canlı olarak banka yetkilisi arandı. Hatasını kabul eden Ziraat Bankası yetkililerinin, şubeye gelmeleri halinde evin hanımına detaylı izahat yapabileceklerini belirtmesi üzerine yarım asırlık yuva yıkılmaktan kurtarıldı.