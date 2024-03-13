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Darbettiği iddia edilen kişinin ölümüne neden olan polise 9 yıl hapis

Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltı sırasında çıkan arbedede bir kişinin ölümüne neden olan ve hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan dava açılan sanık polis memuruna 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 18:25, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 18:24
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Darbettiği iddia edilen kişinin ölümüne neden olan polise 9 yıl hapis

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık polis memuru Cafer D, sanık polis memuru Ramazan Ç. ve müşteki sanık Gizem T. ile tarafların avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmaya getirilen sanık Cafer D, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Kesinlikle böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Maktulün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da beraatlerinin verilmesini talep etti.

Hayatını kaybeden Ali Kurama'nın ailesinin avukatı da sanık Cafer D'nin eylemine diğer sanıkların da iştirak ettiğini, üzerlerine atılı eylemlerden dolayı en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

İddia makamı ise bir önceki celsede sunduğu dosyanın esasına ilişkin mütalaasında, sanık Cafer D'nin Ali Kurama'ya yönelik eyleminden "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin uygulanmasını, sanık Ramazan Ç'nin ise Ali Kurama'ya yönelik eylemlerinin sabit olmaması nedeniyle beraatını, Murat T'ye yönelik eylemlerinden dolayı "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması ve haksız tahrik indirimlerini uygulamasını, sanık Murat T'nin "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçundan" cezalandırılmasını, sanık Gizem T'nin de "kamu görevlisine hakaret suçundan" cezalandırılmasını ve sanık Cafer D'nin tutukluluk halinin devamının istenmesini tekrar etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cafer D'nin "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle mahkumiyetine karar verdi. Eylemin haksız tahrik etkisi altında işlendiğini belirterek iyi hal indirimleri de uygulayan heyet sanık Cafer D'nin 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Ayrıca sanık Cafer D'ye "kasten basit yaralama" suçundan da 112 gün adli para cezası veren heyet, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Heyet sanık Ramazan Ç'nin Ali Kurama'ya yönelik eylemlerinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar vererek sanık Murat T'ye yönelik "kasten basit yaralama suçunu işlediğinden 112 gün adli para cezası verip hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına karar verdi. Heyet, müşteki sanık Gizem T'ye de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu"ndan 380 gün adli para cezası verip hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Mahkeme heyeti, sanık Murat T'nin de "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

- Olay

Burdur'un Bucak ilçesinde 2 Mart 2023'te bir otomobilde bulunan Ali Kurama, Murat T. ile Gizem T'nin sosyal medyadan canlı yayında polislere hakaret ettikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Cafer D. Ramazan Ç. ve Ferhat A'nın Sazak mevkisinde söz konusu aracı yakaladığında Murat T. ile Ali Kurama'nın polis memurlarına bıçak çekmesi üzerine çıkan arbedede yaralanan Ali Kurama'nın tedavi gördüğü Bucak Devlet Hastanesi'nde olaydan 2 ay sonra hayatını kaybetmesi üzerine dosyadaki taraflar hakkında dava açılmıştı.

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