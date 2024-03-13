Kayseri'de ev yangını: 1 ölü

İlçeye bağlı Şen Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, dumandan etkilenen Fatma Y., ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Çıkan yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Fatma Y. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.