ABD'den TikTok yasağına ilk onay

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
Kredi kartına yeni sınırlamalar gelir mi? İşte konuşulan önlemler
Kredi kartına yeni sınırlamalar gelir mi? İşte konuşulan önlemler
Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'den TikTok yasağına ilk onay

ABD Temsilciler Meclisi, "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla ülkede TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul ederek Senato'ya gönderdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 18:58, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 18:59
Yazdır
ABD'den TikTok yasağına ilk onay

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 352 "evet" oyuna karşı, 65 "hayır" oyu alan "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarı kabul edildi.

Tasarı, TikTok'un Çinli ana ortağı ByteDance şirketinin firmayı satmasını, aksi takdirde TikTok'un ilgili uygulama marketlerinden 5 ay süreyle veya tamamen yasaklanmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.

Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünü" kısıtlama anlamına gelebileceğini ileri sürüyor.

TikTok'un yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.

Tasarının Temsilciler Meclisinde büyük çoğunlukla geçmesinin ardından, gözler tasarının gönderildiği Senatoya çevrilmiş durumda.

ABD Başkanı Joe Biden ise tasarıyı, masasına gelmesi durumunda, ulusal güvenlik hassasiyeti nedeniyle imzalayacağını açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber