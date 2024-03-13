Fitch'den Türkiye açıklaması: Seçimden sonra tutarlı politikalar bekliyoruz

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı
Kredi kartına yeni sınırlamalar gelir mi? İşte konuşulan önlemler
Kredi kartına yeni sınırlamalar gelir mi? İşte konuşulan önlemler
Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
Ehliyeti olanlar dikkat: 15 TL ödemeyenlere 12 bin TL ceza
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
LGS'de öğrenciler kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava girecek
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
İhracatçılardan kur çıkışı: Maliyetleri karşılamıyor
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Köprü ve otoyola zam hazırlığı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Celal Şengör'den İstanbul'a 7.6 büyüklüğünde deprem uyarısı
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Yabancı bankalar Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
Gazze'ye seyyar liman: Amerika dört gemiyi Akdeniz'e yolluyor
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
7 ilde suç örgütü operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Eski CHP'li Bakan: 'Garson Devlet' kent uzlaşısı ile denize inecek!
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Korkutan depremler peş peşe geldi: Çanakkale, Sivas, Hakkari...
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Kartta sıkılaşma nakit avans ile başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Yargıtay'dan emsal karar: Biriktirilen parada ev hanımının da hakkı bulunuyor
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Altınok: Mansur bey 58 kilometre metro yapacaktı, 5 cm yapamadı
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
Yerel zincir marketlerden yüzde 25 indirim kampanyası
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fitch'den Türkiye açıklaması: Seçimden sonra tutarlı politikalar bekliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'deki otoritelerin ilk hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek, seçim sonrasında enflasyonun düşürülmesiyle tutarlı politika sıkılaştırmasının sürmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 19:26, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 19:28
Yazdır
Fitch'den Türkiye açıklaması: Seçimden sonra tutarlı politikalar bekliyoruz

Morales, Fitch Ratings'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya ve not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmasının ardından düzenlenen çevrim içi toplantıda, not artışı kararının nedenlerini açıkladı ve soruları yanıtladı.

Politika değişikliğinin geçen yıl eylülde Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ettikleri ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardıkları dönemde beklediklerinden daha fazla parasal sıkılaşma sağladığını dile getiren Morales, "Bu dönemde, seçimlerin yakınlığı nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) manevra alanının kısıtlanacağını düşünerek faizin yüzde 35 seviyesinde kalacağını düşünmüştük. Ancak açıkça yanıldığımız kanıtlandı ve TCMB yılın başında yüzde 45 faiz oranına ulaşan bir sıkılaşmayla daha iddialı oldu ve ekonomideki genel kredi koşulları sıkılaştı." diye konuştu.

Morales, parasal sıkılaşmanın beklediklerinden daha ileri bir seviyeye gittiğinin altını çizdi ancak enflasyon baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Türkiye'de enflasyonun kısa vadede önemli bir politika zorluğu olmaya devam edeceğini düşündüklerini kaydeden Morales, "Enflasyonun düşürülmesiyle tutarlı politika sıkılaştırması bekliyoruz. Türkiye'deki otoritelerin ilk hedefi enflasyonu düşürmek." dedi.

Morales, politika değişimiyle Türkiye'nin uluslararası rezerv seviyesinde iyileşme görüldüğünü ve döviz korumalı mevduatların büyüklüğünün önemli ölçüde azaldığını anımsatarak, "Politikanın enflasyonda sürdürülebilir düşüş sağlanmasıyla tutarlı olmaya devam etmesi, cari açıkta daralma ve bazı portföy girişleriyle, uluslararası rezervlerde iyileşmenin sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışı portföy girişinin Türk lirasında değerlenme ve rezerv biriktirme hedefine katkı sağlayabileceğini ifade eden Morales, cari açığın ise ocaktaki 37,5 milyar dolar seviyesinden bu yıl 31 milyar dolara ve 2025'te 28 milyar dolara gerilemesini beklediklerini belirtti.

Morales, ekonomi politikalarındaki değişimin Türkiye'nin uluslararası sermayeye erişimini de artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İleriye dönük baktığımızda, yüksek seviyedeki dış finansman ihtiyacı da göz önüne alındığında, dış finansmana erişim, derecelendirme açısından kilit bir unsur olmaya devam edecek. Türkiye'nin yeniden yatırım yapılabilir notu alması zaman gerektiren bir süreç. Bunun için bazı kırılganlıkların giderilmesi ve politikanın başarısına bakmamız gerekiyor ki burada da temel konu yine enflasyon."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber