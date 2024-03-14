Atamalar Durdu! Kamu kurumları 2024 yılı atama izinlerini halen bekliyor!
Mart ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde kamu kurumları dört gözle Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanacak atama izinlerini bekliyor!
Hatırlanacağı üzere, 1 Mart 2024 tarihli "Cumhurbaşkanlığından
2024 Yılı Atama İzin Dağıtımı Bekleniyor" başlıklı yazımızda;
"2024 yılında Şubat ayını tamamlayıp Mart ayına girdiğimiz bugünlerde Cumhurbaşkanlığı tarafından hem istisna atamalar hem de kurumların ilk grup atama izinlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı henüz yayımlanmamıştır. eş ve sağlık mazereti başta olmak üzere zorunlu tayin sebeplerinden dolayı kurum değiştirmek durumunda olanların mağduriyetleri düşünülerek 2024 yılına ait atama izin dağıtımının Cumhurbaşkanlığı tarafından bir an evvel yapılması elzemdir." ifadelerinde bulunmuştuk.
Ancak, Mart ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde ne yazık ki olağan olarak
Şubat ayının ortasında yayımlanan atama izinlerine dair Cumhurbaşkanı
Kararı halen yayımlanmamıştır.
Atama izinlerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı sadece kamu kurumlarına atama
kontenjanı vermemekte, aynı zamanda yıllık atama izninden istisna tutulan
birçok atamanın da çerçevesini çizmektedir.
Bununla birlikte, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
11 inci maddesi uyarınca akademik kadroların dağıtımı da yine belirtilen
Cumhurbaşkanlığı Kararını beklemektedir.
Hal böyle olunca, kamu kurumlarında yılın ilk üç ayında atamalar tabiri
caizse durmuştur.
Bir yandan kamu kurumlarının öncelikli personel ihtiyaçları bir yandan da eş
ve sağlık mazereti gibi birçok tayin işlemi de bu durumdan dolayı ne yazık
ki beklemektedir.
Bu çerçevede, daha fazla geç kalmadan bir an evvel Cumhurbaşkanlığı tarafından
2024 yılına dair atama kontenjanları ve istisna atamalara dair kararın
duyurulması gerekmektedir.