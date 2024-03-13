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İstanbul'da nişanlısını darbeden zanlıya tutuklama talebi

Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 21:16, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 21:41
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İstanbul'da nişanlısını darbeden zanlıya tutuklama talebi

Gökalp Mahallesi 58 Bulvar Caddesi'ndeki iş yerinde Barış Ç. ile nişanlısı İlayda Ö. arasında ortak arkadaşları nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle Barış Ç, nişanlısını yumruklar savurarak yerde sürükledi.

İlayda Ö, olay sonrasında Barış Ç'den şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Adliyede savcıya ifade veren zanlı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bu arada, darp anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Barış Ç. ile nişanlısı arasında tartışma yaşanması ve kadının darbedilmesi yer alıyor.

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