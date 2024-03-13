Terminal filmi gerçek oldu: İstanbul Havalimanı akademisyenin evi oldu

İstanbul Havalimanı, İranlı bir akademisyenin evi oldu.

Toronto'da hayatını sürdüren ve Kanada'dan aldığı oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri döndü.

İddiaya göre buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunan İranlı akademisyen ret cevabı aldı.

Bu kez Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İranlı akademisyen Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitti.

Buradan da ret cevabı alan İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

HAVALİMANI EVİ OLDU



Kanada'ya gidemeyen, İran'a da geri dönmek istemeyen kadın yolcu İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı.

Terminalde yolcu bekleme alanlarında uyuyan, İranlı yolcu yaklaşık 2 aydır havalimanında kalıyor.

Bir valiz ve bir çantayla vize alanlarında yolcularla birlikte oturan kadın yolcuya personel yardımcı olmaya çalışıyor.

Görüntülendiğini fark edince, "Fotoğrafımı çekme. Bana saygı duymuyorsun." diyen akademisyenin polis ekipleri tarafından terminalden çıkartılıp uygun bir yere yerleştirileceği öğrenildi.

AKILLARA "TERMINAL" FİLMİ GELDİ



Dr. Kaviani'nin yaşadıkları akıllara Tom Hands'in başrolünde oynadığı Terminal filmini akıllara getirdi.

Filmde; Krakozhia isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Navorski, New York'taki JFK Havalimanı'na giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle ABD'ye girme hakkını kaybetmişti.

Ülkesine geri dönmek zorunda kalan talihsiz adam bu esnada havaalanında televizyonda yayınlanan haber bültenindeki bir habere takılmıştı.

Ülkesi Krakozhia'da sivil savaş çıkmıştır ve ABD artık ülkesini resmi olarak tanımamaktadır.

Bu nedenle ABD karasularına giremeyen adam, aynı sebepten ötürü kendi ülkesine de dönememektedir.

Pasaport ve kimliği geçersiz olan Viktor'un yapabileceği tek şey dilini bile bilmediği bu ülkenin havaalanında yaşamayı öğrenmek olacaktır.