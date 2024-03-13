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Bakan Yerlikaya: 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesinin çökertildiğini belirterek, "Bugün ayın 13'ü. Uçağa binerken son rakamı aldım, 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 22:30, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 22:32
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Bakan Yerlikaya: 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik

Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Yerlikaya, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde "İstanbul ve Sancaktepe'nin Huzuru" programına katıldı.

Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin, yapılan operasyonlar karşısında yurt içinde nefes alamaz hale geldiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörün tüm izlerini memleketimizden atmakta kararlıyız." sözünü hatırlatan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Bize yan bakma cüreti gösteren terör örgütlerine düz bakmak gibi bir niyetimiz yok. Bunların tamamını etkisiz hale getirmek, götürüp adalete teslim etmek için İçişleri olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının suçla mücadelesine ilişkin bazı verileri paylaşan Yerlikaya, "1 Haziran 2023-8 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 401 organize suç çetesi çökertildi. Bugün ayın 13'ü. Uçağa binerken son rakamı aldım, 5 günde 13 organize suç örgütünü daha çökerttik." ifadesini kullandı.

- Terör operasyonları

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, 1 Haziran 2023'ten 12 Mart 2024'e kadar Türkiye'de PKK/KCK terör örgütüne 18 bin 734'ü kırsal, 3 bin 500'ü şehir operasyonu olmak üzere 22 bin 234 operasyon yapıldı. Şehir operasyonlarında 6 bin 492 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 1343'ü tutuklandı, 1384'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Aynı tarihlerde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) 4 bin 349 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 620 şüpheliden 1362'si tutuklandı, 1385'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEAŞ terör örgütüne yapılan 1278 operasyonda ise 2 bin 673 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 681'i tutuklanırken, 525'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sol terör örgütlerine yönelik de 420 operasyonda 768 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 130'u tutuklandı, 221'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

- "46 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi"

Tüm terör örgütlerinde 5'i kırmızı, 1'i yeşil, 10'u turuncu, 30'u gri listede olan "46 sözde üst düzey terörist" etkisiz hale getirildi.

2016 yılında 2 bin 322, 2023'te 88, 2024'te 12 terör eylemi gerçekleşti.

Öte yandan, 1 Haziran 2023'ten 29 Şubat 2024'e kadar Türkiye genelinde, 94'ü bombalı eylem olmak üzere 128 terör eylemi engellendi.

Bakan Yerlikaya, Ankara'da 1 Ekim 2023'te Emniyet Genel Müdürlüğüne, İstanbul'da 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'ne, 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi'ne yapılan saldırı girişimlerinin de engellenen bu eylemler arasında olduğunu hatırlattı.

Yerlikaya, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde iftar programına katıldı.

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