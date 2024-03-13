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Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltında

Kartal'da, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 23:36, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 23:44
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Kartal'da bir siyasi parti çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, yangın öncesinde koyu giyimli bir kişinin çadıra girdiği, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonra aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edildi.

Ekipler, bu eyleme ilişkin kimliğini belirlediği D.S'yi yakaladı.

Emniyete götürülen D.S'nin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

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