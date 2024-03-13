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Konya'da 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun tabancayla vurduğu amcası hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2024 23:45, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 23:46
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Konya'da 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Olay, Ereğli ilçesi Çimencik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Durak (33) ile kardeşi arasında arazi paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan Gökhan Durak'ın yeğeni 15 yaşındaki A.D. tabancayla ateş ederek amcasını vurdu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Gökhan Durak, kurtarılamayarak hayatını kaybederken, A.D. olay yerinden kaçtı. Şüpheli yeğenin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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