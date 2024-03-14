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14 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

14 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 00:01, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 00:03
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14 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi, Modern Arıcılık Kompleksi ve TTO Bina Açılış Töreni'ne, Sancak ve Karlıova'da vatandaş buluşmasına, Genç ilçesinde iftar programına katılacak, Bingöl Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulunacak.

(Bingöl/11.00-20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM'de, Yeşilay tarafından düzenlenecek "Bağımlılık ve İyileşme 2. Kadın Forumu" başlıklı yan etkinliğe iştirak edecek.

(New York)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi'ne, Mamak Mutlu Mahallesi kentsel dönüşüm şantiyesine ve hak sahiplerine ziyarette bulunacak, Araplar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluşacak, Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hak sahipleriyle iftar yapacak.

(Ankara/14.30-18.45)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aspendos Geleceğe Miras Tanıtım Toplantısı" ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iftarına iştirak edecek.

(Antalya/13.00/19.10)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nu ziyaret edecek, Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak, esnafla bir araya gelecek, öğretmenler ve okul yöneticileriyle iftarda buluşacak.

(Gaziantep/11.00-18.44)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece ve Avcılar'da esnafa ziyarette bulunacak, Esenyurt'ta iftar programına katılacak.

(İstanbul/14.30/16.00/19.17)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bismil seçim bürosu ve esnafa ziyarette bulunacak, "Bismil İlçesi Kanaat Önderleri ile Buluşma ve İftar Programı"na katılacak, Çınar seçim bürosunu ziyaret edecek.

(Diyarbakır/15.00-20.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik ve esnafa ziyarette bulunacak, Hayvan Hastanesi ve DSİ Evsel Atık Su Arıtma Tesisi açılışlarına, Tohum Dağıtım Töreni'ne, sektör paydaşları toplantısına ve iftar programına katılacak.

(Afyonkarahisar/12.00-19.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile görüşecek, Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek, Türk derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Londra)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, iftar programına katılacak, Valilik Yolu'ndaki esnafa ziyarette bulunacak.

(Iğdır/17.00-20.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

7- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı hizmet üretim endeksi ile kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi verilerini, şubat ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.

(Bağdat)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam Düşmanlığı ile Yeni Nesil Mücadele-4. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Atatürk Spor Salonu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Yıldırım Gençlik Merkezinin açılışını yapacak, iftarda spor kulüpleri yöneticileri, milli sporcular, gönüllü gençler ve üniversiteli öğrencilerle bir araya gelecek.

(Bursa/16.30/17.30/19.18)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş BOA, İspanya'nın Spar Girona ekibine konuk olacak.

(Girona/21.00)

5- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın A.Carraro Imoco takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Conegliano/22.30)

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