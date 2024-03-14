Öğretmen kocanın cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
Erzurum'da evde tartıştığı eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren ve olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 07:58, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 09:17
Yunus Emre Mahallesi, Sancak Caddesi Sancak Sitesi'ndeki evlerinde, öğretmen Zülküf B. (46) ile eşi Kadriye B. (44) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zülküf B, eşi ile kızı Asude Pelen B'yi (20) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, bıçaklanan anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
Aracıyla kaçan zanlı Zülküf B, polis ekiplerinin çalışması sonucu Çat ilçesi istikametinde yolda yakalandı.