4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında sahte iş yerlerini tespit çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, tabelada var gözüken sahte iş yerleri ile bu iş yerlerinde çalışıyor gösterilen sahte sigortalıların tespiti amacıyla 2016 yılında "Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi" başlatmıştı. Bu kapsamda sahte olma ihtimali yüksek iş yerleri sıkı analize tabi tutularak belirleniyor.

100 PARAMETREYE BAKILDI

2011-2016 yılları arasında tescil edilen faal ya da gayri faal yaklaşık 4,6 milyon iş yeri, 100'e yakın parametrelerden geçirilerek sahte olma ihtimaline göre sınıfl andırıldı. İhtimalin yüksek çıktığı iş yerlerinin dosyaları, bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gönderilerek denetime alındı. Projenin başladığı 2016 yılından 2023 sonuna kadar yapılan 11 ayrı çalışmada toplam 2.397 sahte ya da kısmi sahte iş yeri ile buralardaki 144 bin 901 kişinin aslında "sahte sigortalı" olduğu belirlendi.

Yaklaşık 1,5 milyar lira SGK alacağının terkin edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı. Öte yandan, 2016'daki verilere göre sahte iş yerlerinin ortalama faaliyet süresi 1.022 gün iken, proje kapsamında belirlenen sahte iş yerlerinin ortalama faaliyet süresi 360 günün altına düşürüldü. Böylece, sahte iş yerlerinin ortalama faaliyet süresi, yaklaşık yüzde 65 azaltıldı.

EN BÜYÜK KAÇAK KDV'DE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2023'te, bir önceki yıla göre, yüzde 84,4 artışla 236 bin 797 inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerde geçen yıl 60 bin 242 mükellefi n farklı vergi türlerinde 47 milyar 47 milyon 75 bin 721 liralık vergi matrahını, eksik beyan ettiği tespit edildi. En fazla matrah farkıysa Katma Değer Vergisinde (KDV) görüldü. Bu vergi türündeki matrah farkı, 18 milyar lirayı aştı.