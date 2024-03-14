Kocaeli'de sahur vakti camide yangın

Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

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