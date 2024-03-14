Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı

Bahar aylarının gelmesi ile açılan düğün sezonunda evlenecek çiftleri büyük bir mali yük bekliyor. 2023 yılında evlilik hazırlıklarının maliyeti ortalama 275 bin lirayken, 2024 yılındaki ortalama maliyet yüzde 172 artışla 472 bin 500 lira olarak hesapladı.

Aydınlık'ın haberine göre geçen yıldan bu yıla düğün maliyeti yüzde 172 arttı. Ancak bu maliyet; kına, balayı ve düğünün hafta sonu yapılması durumunda ve düğün salonundaki fiyat farklarıyla birlikte 700 bin liraya kadar çıkıyor.

TÜİK verilerine göre her yıl yaklaşık 600 bin çift Türkiye'de evleniyor. Evlenecek çiftlerin bazıları daha az maliyetli olması için ise sadece nikah yapıyor. Bazıları ise kredi çekmek için bankaların kapısını çalıyor.

MASRAF KALEMLERİ