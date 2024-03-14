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Benzin ve motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 14 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Mart 2024 08:51, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 09:01
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda da aynı tarihte 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,76 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,53 satılıyor.

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