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Covid-19 salgını yaşam süresini 1,5 yılı aşkın kısalttı

Uluslararası bir araştırma, Covid-19 salgını sonucu dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1,5 yılı aşkın azaldığını ortaya koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 09:18, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 09:15
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Covid-19 salgını yaşam süresini 1,5 yılı aşkın kısalttı

Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışmasının 1950-2021 yıllarında 195 ülkedeki ölüm oranları ve beklenen yaşam süreleri analizinin yanı sıra anketler, nüfus sayımları ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılan araştırmada, özellikle Covid-19 salgını dönemine odaklanıldı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce (IHME) yürütülen araştırmada, dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1,5 yılı aşkın azaldığı ve geçmişteki artışların keskin şekilde tersine döndüğü saptandı.

"YETİŞKİNLER ÜZERİNDE DERİN ETKİ BIRAKTI"

IHME'de görev yapan araştırmacılardan Dr. Austin E. Schumacher, Covid-19 salgınının dünya genelindeki yetişkinler üzerinde derin etki bıraktığını belirterek, "Salgın sırasında, ülkelerin ve bölgelerin yüzde 84'ünde beklenen yaşam süresi azaldı. Bu durum, yeni patojenlerin yıkıcı potansiyel etkilerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüt.

Araştırmanın detayları, "The Lancet" adlı dergide yayımlandı.

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