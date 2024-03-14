Bakanlık Kurumları Uyardı! 1416 sayılı kanuna tabi Bursiyerleri kazanmak için çabalayın!
Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı Kanun Kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim görerek ülkeye dönen bursiyerlere yapılan ciddi yatırıma dikkat çekerek kurumların yapması gereken çalışmalara dair önemli uyarılarda bulundu!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek
Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim görüp dönen
kişilerin ülkemiz için önemli bir kazanım olduklarını dikkat çekerek kurumlar
tarafından kişilerin uyum süreçlerinin geliştirilmesi, aidiyetlerinin sağlanması
ve alanlarıyla ilgili faaliyetlerde görevlendirilmesinin önemine dikkat çeken
bir yazı tüm kamu kurumlarına gönderildi.
Söz konusu yazıda, 1416 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim gören bursiyerlere
yapılan yatırımın ve harcanan emeğin büyüklüğü göz önüne alındığında mecburi
hizmet süresi içinde istifa eden her bir kişinin önemli bir kayıp olduğu, istifaların
önüne geçebilmek adına istihdam edilen bursiyerlerin görev yaptıkları kurumlara
aidiyet duygularını pekiştiren, yeniliği teşvik eden, araştırma ve geliştirme
için altyapı sağlayan, kariyer gelişimi için fırsatlarsunan kolaylaştırıcı bir
çalışma ortamı sağlanmasının çok önemli olduğu ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, ilgili kişilerin lisansüstü eğitimleri sonrası ihtisası dahilinde
işleri yürütmek üzere ilgili birimlerde görevlendirilmelerinin sağlanması gerektiği
ve bu durumun eğitim aldıkları alanda edindikleri bilgi birikimi ve deneyimini
daha etkili kullanmasına olanak sağlayacağı belirtilmiştir.