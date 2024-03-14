YÖK, lisansüstü eğitim öğretim ilkelerini yeniledi!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeleri yeniledi!
Bilindiği üzere, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında lisansüstü program
açma, yürütülme, danışman atanması ve diğer hususlara ilişkin ölçütler Yükseköğretim
Genel Kurulu tarafından 25 Aralık 2014 tarihinde belirlenen kararlar çerçevesinde
yürütülmekteydi.
Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 29 Şubat 2024 tarihinde alınan kararlar
çerçevesinde, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair
İlkeler yenilendi.
Buna göre;
-Lisansüstü tez süreçlerinde doktorasını tamamlamış, ancak henüz öğretim üyesi
kadrosuna atanamamış öğretim elemanı ya da bağımsız araştırmacılar eş danışmanlık
görevini yürütebilecek.
- Üniversiteler tarafından başvuru yapılacak yüksek lisans programında görev
alacak öğretim üyeleri başına düşen yayın/eser sayısı ortalaması, müracaat edilen
yıldan önceki takvim yılı dikkate alınarak en az 1 olarak belirlenmiştir.
-Doktora programına başvuru yapmayı talep eden bir üniversitenin ise en az
bir program akreditasyonu almış olması şart olarak koşulmuştur. Bununla birlikte,
açılması talep edilecek doktora programında görev alacak öğretim üyeleri başına
düşen yayın/eser sayısı ortalaması, müracaat edilen yıldan önceki takvim yılı
dikkate alınarak en az 1 olarak kararlaştırılmıştır.
-Yüksek lisans ve doktora programlarında görev alacak öğretim üyelerinin yayınları/
eserleri konusunda uluslararası/ulusal yayın, kitap, patent sahibi olma gibi
ek koşullar getirilmiştir.
-Belirlenen yeni ilkelerden önce gerekli yeterlilikleri sağlayan ancak yukarıda
yer alan asgari yeterlilikleri sağlayamayan lisansüstü programların, bu ilkelerin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonunda (2026-2027 Eğitim ve Öğretim
yılı sonuna kadar) aranan yeni yeterlilikleri sağlaması gerekmekte olup, bunu
sağlayamayan lisansüstü programlara öğrenci alımı durdurulmasına karar verilmiştir.
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