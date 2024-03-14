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Brent petrolün varil fiyatı 84,08 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,08 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 09:56, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 10:00
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Dün 84,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artarak 84,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin aksine yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Benzin stokları ise aynı dönemde yaklaşık 5 milyon 700 bin varil düşüş kaydetti.

Stoklardaki azalış, ülkedeki talep iştahının devam ettiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de fiyatları destekleyici unsur olmaya devam ediyor.

Dün Rusya'nın güneyindeki en büyük petrol rafinerisinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. İHA'nın, yıllık 7,5 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesise düşmesi nedeniyle üretimin durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan, Çin başta olmak üzere küresel ekonomiye ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler fiyatların yukarı yönlü hareketlerini baskılıyor.

Yatırımcıların odağında bugün, Uluslararası Enerji Ajansının arz ve talep görünümüne ilişkin öngörülerini paylaştığı aylık petrol piyasası raporu yer alıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü salı günü yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 250 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseleceği öngörüsünü yinelemişti.

Brent petrolde teknik olarak 84,19 ile 84,41 dolar aralığının direnç, 83,97 ile 83,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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