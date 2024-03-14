Kastamonu'da 11 bin 87 uyuşturucu hapla yakalanan kişi tutuklandı

Ekipler araçta yaptıkları aramada 11 bin 87 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara yolu uygulama noktasında yapılan denetimler sırasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

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