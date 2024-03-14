Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş

Liselere geçiş sistemi kapsamında düzenlenecek merkezi sınavda, bu yıl pandemi öncesi kurallara dönülüyor.

Bakanlık, sınava girmek isteyen adayların kendi başvurularını yapmaları gerektiğini duyurmuştu. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül de yeni bir açıklama yaparak, öğrencilerin artık kendi okullarında değil, belirlenen okullarda sınava gireceklerini söyledi.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanacak merkezi sınavda bu yıl, pandemi nedeniyle devreye alınan uygulamalar kaldırıldı. Artık sınava girmek isteyen adaylar, kendi başvurularını yapacak.

Öğrenciler sınava kendi okullarında değil, belirlenen okullarda girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, pandemi dönemi devreye alınan uygulamalara son verildiğini duyurdu.

Öğrencilerin Covid-19 salgını öncesinde olduğu gibi kendi okullarında değil belirlenen okullarda sınava alınacaklarını söyledi. Her ilçede bir sınav merkezi olacak şekilde planlama yapıldığını duyurdu.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin sınav yeri bilgileri, 24 Mayıs'ta ilan edilecek fotoğraflı sınav giriş belgelerinde yer alacak.

Okul müdürlükleri belgeleri mühürleyip onayladıktan sonra öğrencilere teslim edecek.

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi ve tayin gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velilerinin, sınava girmek istedikleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine 28 Mayıs'a kadar başvuru yapması gerekiyor.

Bülbül, bu yıl öğrencilerin 8. sınıfın her iki döneminden de sorumlu olduğunu hatırlattı. Soruların ana kaynağının ders kitapları olacağını belirtti.

Bülbül, "Belirli aralıklarla yayımladığımız örnek sorular aslında sınav sorularına yönelik ipuçları barındırıyor." ifadesini kullandı.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları 18 Mart'ta başlayacak.

Sınavla öğrenci alan okulları tercih etmek isteyenlerin 29 Mart'a kadar e-Okul üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor.