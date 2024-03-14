Meslek lisesi öğrencileri 'kodlama eğitim seti' üretimiyle okula gelir sağlıyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
MSB'den F-35 açıklaması
MSB'den F-35 açıklaması
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Dev bankadan yeni altın tahmini
Dev bankadan yeni altın tahmini
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Konut satışları şubatta arttı
Konut satışları şubatta arttı
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
Öğretmen kocanın cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
Öğretmen kocanın cinneti; hemşire eşi ve kızını bıçak darbeleriyle öldürdü
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
O ilde 18 Mart'ta okullarda eğitime ara verilecek
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
TBMM'ye ilginç başvurular: 'Bitcoin resmi para birimi olsun'
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
Merkez Bankası'ndan yeni hamle! Mevduat faizleri daha da artacak
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Meslek lisesi öğrencileri 'kodlama eğitim seti' üretimiyle okula gelir sağlıyor

Ordu'da lise öğrencilerinin kodlama yeteneklerini geliştirmek için üretilen ve "KOD-AT" adı ile tescillenen kodlama eğitim seti, okula gelir kazandırıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 11:41, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 12:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı öğrencileri, AR-GE projesi olarak Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfının destekleriyle üretilen mikrodenetleyici yerli deneyap kart kullanarak kodlama eğitim seti tasarladı.

Öğrenciler, geçen yıl "KOD-AT" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil belgesi verilen eğitim setinin seri üretimini yapıyor.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Hasan Boruza, AA muhabirine, Türkiye'de sayılı AR-GE çalışması yapan okullardan biri olduklarını söyledi.

Kodlamanın yeni eğitim ve öğretim sistemlerinde trend haline geldiğini belirten Boruza, "İlkokuldan üniversiteye kadar artık kodlama eğitimleri alıyoruz. Hayatımızın her alanında kodlama eğitimleri mevcut. Kullandığımız birçok cihaz yazılımla çalıştığı için bu becerileri temelden en ileri seviyeye çıkarmak amaçlı kodlama eğitim seti üretmeye karar verdik." dedi.

Eğitim setinde beyin olarak tabir edilen ve kod atacakları yapıyı T3 Vakfınca geliştirilen mikrodenetleyici kart üzerinden model aldıklarını anlatan Boruza, yerli ve milli ürünleri her alanda görmek istediklerini ifade etti.

Boruza, kodlama eğitimi alan öğrenciler ve kurumların kolaylıkla kullanmaları, yaptıkları yazılımları set üzerinde uygulamaları için böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

- "Deneyap kodlama eğitim setinin piyasada benzeri yok"

İlkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen kodlama seti ile temel seviyeden başlayarak ileri seviyeye kadar kodlama uygulamaları yapılabildiğinin altını çizen Boruza, şöyle devam etti:

"Kodlama eğitim setimizde 37 parça sensör seti ve uygulamaları, görüntü ve ses işleme işlemleri, wi-fi uzaktan kontrol mobil uygulamalar gibi birçok çalışma yapılabilmektedir. Setimizde ayrıca güncel teknolojilere ait yüzlerce uygulama da yapılabilmektedir. Setimizde malzeme koymak için mıknatıslı özel bölme bulunmamaktadır. Standart malzemelerin yanında kamera modülü ve dahili mikrofon bu sette yer almaktadır. Deneyap kodlama eğitim setinin piyasada benzeri yok."

Boruza, tescil belgesi de aldıkları kodlama eğitim setinin seri üretimine geçtiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Okulumuz döner sermaye işletmesi üzerinden kodlama yapılan her kuruma bunu satmaya başladık. İlk olarak Ankara Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne setimizin satışını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Bilim Sanat Merkezlerine, Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesindeki bazı okullara ve bazı belediyelerin yazılımla ilgili birimlerine setimiz satıldı. Şu anda seri üretimimiz devam ediyor. İstenilen sayı kadar set üretip pazarlama kabiliyetini kazanmış durumdayız. Öğrencilerimiz setimiz satıldığı müddetçe üretim aşamalarında çalıştıkları için belli oranlarda gelir elde etmiş oluyor."

Kodlama eğitim setinin üretiminde öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yaptıklarını ifade eden Boruza, "Ancak bu setin tasarımı ve üretim aşamalarının her birinde öğrencilerimizin alın teri var. Setin seri üretime geçmesi ve pazarlama aşamalarına getirilmesindeki en büyük pay öğrencilerimize ait." diye konuştu.

Boruza, projeye ilişkin hedeflerinin, kodlama eğitim setinin mikrodenetleyici kartını üretmek olduğunu sözlerine ekledi.

- Öğrenciler projeyi hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyor

Proje ekibine gönüllü katıldığını anlatan 12. sınıf öğrencisi Nazım Kerim Çelik, "Bazı zamanlar sabahlara kadar bu set üzerinde çalıştım. Uykusuz zamanlarım çok oldu. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız projemizi tamamladık. Sonuca ulaştığımız için mutluyuz. Bu set ayrıca bizlerin gelişmesi için de çok büyük fırsat oldu." dedi.

Çelik, eğitim setinin birçok okula ve kuruma satılması sayesinde kendilerinin de gelir elde ettiğini söyledi.

11. sınıf öğrencisi Alperen Karakoç da diğer derslerden vakit buldukça arkadaşlarıyla atölyede setin tüm aşamaları için çalıştıklarını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber