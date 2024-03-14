Mülakatsız ataması yapılan kız babası, Bakan Kocayla sevincini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'yu ziyaret etti. Bakan Koca, cadde üzerinde esnaf ziyareti yaptı, ardından bir vatandaşla aralarında ÖSYM puanı ile doğrudan atanma işlemi sonucu kızının mülakat olmadan atandığı dile getirdi.

Bu anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca " Mülakat olmadan, ÖSYM puanı ile doğrudan atanma. Bolu'da bir baba sevincini paylaştı. " notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz." demişti.

Yaptığı paylaşımda Bakan Koca, "Bir soruya cevaben de, İŞKUR üzerinden, yine mülakat olmadan, noter huzurunda çekilişle yapılacak 8.000 işçi alımıyla ilgili bilgi verdik." sözleri ile paylaşımda yer verildi.