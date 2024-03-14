Aydın'da tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç intihar etti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Taraflar arasında burada yaşanan tartışma sırasında İ.O. yanındaki tabancayla Ö.A'ya ateş edip aynı silahla intihar etti.

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