MSB'den F-35 açıklaması

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

SON 1 HAFTADA 63 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 229'u Irak'ın kuzeyinde, 353'ü ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 582'ye ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, son olarak geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bilgisini verdi. Aktürk, Suriye'de istikrarın sürdürülmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

SINIRDAN GEÇİŞLERİ ENGELLENDİ

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 138 kişinin yakalandığını, 2 bin 861 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktardı. Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1747'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 34 bin 447 olmuştur." dedi.

IRAK'A RESMİ ZİYARET

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Bakan Güler'in yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari ziyaretine refakat edeceğini aktaran Aktürk, Bakan Güler'in, 16 Mart'ta Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kapsamında bakanlıkta düzenlenecek törene katılacağını, ardından şehit aileleri ile gaziler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geleceğini ifade etti.

Aktürk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda denizde geçit töreni ve Çanakkale Deniz Müzesinde ULUÇALİREİS müze denizaltısının açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

18 Mart'taki etkinlikler kapsamında ayrıca SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de hava gösterisi ve muharip uçak geçişi de yapılacağını bildiren Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığınca da konser düzenleneceğini dile getirdi.

"F-35'E VERİLEN PARAYI GERİ ALABİLİRİZ"

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin F-35'e geri dönüp dönmeyeceğine yönelik sorular üzerine şunları söyledi: "Şuan için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Sn Bakanımızın da ifade ettiği gibi; F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım" ifadesini kullanıldı.

EUROFIGHTER'DA SON DURUM

Bakanlık kaynakları, İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin soru üzerine "Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız" açıklamasını yaptı.

SAVUNMA SANAYİİ YATIRIMLARI...

Aktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.

Tuğamiral Aktürk, ilk milli fırkateyn TCG İstanbul'a entegrasyonu yapılan Milli Dikey Lançer Atım Sistemi (MİDLAS) ile HİSAR-D Kontrol Test atışının, 10 Mart'ta Sinop açıklarında başarıyla icra edildiğini hatırlattı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarlarda, "Zırhlı Tanksavar Aracının (UMTAS CİRİT/Paletli)" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını aktaran Aktürk, ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "8 Adet Liman Kontrol Botu Projesi" kapsamında, yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un 7'ncisinin 9 Mart'ta teslim edildiğini kaydetti.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketinin 74'üncü kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, bakanlığa bağlı kuruluş olan MKE'nin hayata geçirdiği önemli projelerle ülkenin gücüne güç kattığını ifade etti.