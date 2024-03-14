Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu

Konya Valisi Vahdettin Özkan ''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.'' dedi.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.

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