Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi eğitim uçağının düştüğü, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, ''Şantiyedeki bir personelin şehit olduğu bilgisi var.'' açıklamasını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 13:19, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 13:50
Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kazanın uçağın inişi sırasında meydana geldiği iddia ediliyor.
Konya Valisi Vahdettin Özkan ''12.45 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağımız düştü üs bölgesine yakın noktada düştü. Pilotumuz sağ olarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan personelin üzerine düşmesi sonucu şehit olduğu bilgisini aldık. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde.'' dedi.