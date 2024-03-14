Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Olay anını anlatan bir yurttaş, "Solumuzda bekliyordu. Tren gelir gelmez üzerindeki hırkayı çıkarıp kendisini aşağıya attı" dedi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi.