Erdoğan, Muharrem İnce hakkındaki şikayetini geri çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılındaki bir konuşması nedeniyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den şikayetçi olmuştu. Erdoğan'ın avukatı, şikayetin geri çekildiğini açıkladı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Mart 2024 15:27, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 15:13
7 Ocak 2018'de Balıkesir'de yaptığı bir konuşmada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı.
DİLEKÇE SUNDULAR
İnce hakkında o dönem Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı. Davanın bugün görülen duruşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, şikayetlerini geri çektiğini belirten dilekçeyi mahkemeye sundu.
Duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.