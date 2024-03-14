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'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl yüzde 4,5 büyüme sağlandığını anımsatarak, ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına Türkiye'nin girdiğini belirtti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Mart 2024 15:11, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 15:12
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'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'

Yılmaz, Bingöl'ün Sancak beldesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen "Hemşehri Buluşmaları" programında, belde halkı ile Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerinden gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Yılmaz, depremler ve salgın gibi sıkıntılı ortamlarda dahi Türkiye'nin büyümeye, gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl yüzde 4,5 büyüme sağlandığını anımsatan Yılmaz, ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına Türkiye'nin girdiğini belirtti.

Geçen yıl 1,1 trilyon doları aşan bir gelire ulaştıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"İstihdamımız 32 milyonu geçti. İhracatımız 256 milyar dolara ulaştı. Bu gücümüzle geleceğe yürüyoruz. Tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi insansız hava araçlarımızı yaptığımız gibi uçağımız KAAN da ilk defa uçtu. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Siyasi güvenle, istikrarla oluyor. Üstüne koya koya Türkiye gelişmiş ülkeler arasına girme mücadelesini sürdürüyor. Türkiye Yüzyılı'nda da inşallah ülkemizi dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline her alanda getirme hedefimize adım adım yürüyoruz."

Belediyelerin bir şahsın kendi reklamı, şanı, şöhreti için kullanacağı bir yer değil, halka hizmet edeceği bir yer olduğunu ifade eden Yılmaz, belediyenin herhangi bir ideolojiye hizmet etmek üzere kurulmuş bir kurum da olmadığını kaydetti.

Türkiye güçlendikçe herkesin refahının artacağına işaret eden Yılmaz, "Çoluk çocuğumuz da geleceğe çok daha güvenle yürüyecek. İşte bunu yaparken merkezi idare ve yerel idare olarak uyum, el ele, gönül birliği içinde yapacağız. Hiç kimseye bir ayrımcılık yapmadan, en küçük bir farklılık göstermeden, bize oy versin, vermesin, böyle bir ayrımı da yapmadan bütün vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim için bir şereftir, onurdur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Sancak Belediye Başkanı adayı Nusret Koçin'in işine sahip çıkarak 5 yılda görev yaptığını, ara vermeden eksik projelerini tamamlayacağını belirtti.

Bölgede ulaşım ağının genişlemesi adına çalışmaların sürdüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bingöl-Erzincan yolunu inşa ediyoruz aslında. Bu sadece bir belde yolu olmayacak. İleride Bingöl ile Erzincan arası şehirler arası yol olacak inşallah. Bu çerçevede bir taraftan da Kiğı ile Yedisu arası yol devam ediyor. Orada barajdan dolayı tüneller, viyadükler, milyarlarca para harcanıyor hakikaten. Orası da bittiğinde Erzincan ile Kiğı arası aşağı yukarı bitmiş olacak. Geriye kalacak Sancak ile Adaklı arası. Onun da projelerini çalışıyoruz. İnşallah en uygun zamanda bu projeyi de hayata geçirip bu kuzeydeki ilçelerimizi çıkmaz sokak olmaktan kurtaracağız. Şimdi Genç ilçemiz Diyarbakır, Solhan ilçemiz Muş, Karlıova ilçemiz Erzurum yolu üzerinde. Dolayısıyla gidiş geliş olunca bir bölge daha çok kalkınıyor. Erzincan bağlantılı yaptığımızda oradan da tabi Karadeniz'e kadar uzanan bir bağlantı olacak. Bu ilçelerimiz farklı bir kalkınma sürecine de girmiş olacaklar."

Devletin teşvikleriyle bölgede tekstil tesislerinin kurulduğunu anlatan Yılmaz, mesleki eğitim yoluyla gençlere eğitim verdiklerini bildirdi.

"Yeter ki, yatırımcılar gelsin diyoruz. Bu bölgedeki insanımıza aş ve iş versin. Binlerce insan şu anda tekstilde çalışıyor. Geçmişte buradan İstanbul'a gidilirken şimdi İstanbul'dan, Sancak'a gelip çalışan insanlarımız, gençlerimiz var." ifadelerini kullanan Yılmaz, bunun da kendileri için ayrı bir gurur vesilesi olduğunu aktardı.

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