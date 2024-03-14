İzmir'de köpeği yakarak öldüren sanığa 4 yıl hapis

Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezası verilen sanık Ö.F.B. hakkındaki istinaf başvurusu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesince incelendi.

Daire, "eksik ceza tayini" gerekçesiyle hükmü bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.F.B. katılmadı, salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatının ek süre talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık Ö.F.B'nin "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" ve "mala zarar vermek" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Ö.F.B'yi "evcil hayvanı öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından indirim uygulamadan toplam 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında tutuklama kararı da verildi.

Hayvanlara Adalet Derneği Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı Melike Özdemir Ballı, adliye önünde yaptığı açıklamada, sanığın yeniden yargılanması sonucu tutuklanmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Sanığa indirim uygulanmadığını aktaran Ballı, "Duruşma çıkışında hepimiz hüngür hüngür ağladık. "Şila" için bir nebze de olsa adalet sağlandıysa ne mutlu bize." diye konuştu.

- Olay

Seferihisar ilçesinde 13 Ekim 2022'de demir kafesli bir kulübenin yakıldığı, içindeki köpeğin öldüğünün tespiti sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Ö.F.B. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan sanık ikinci duruşmada, tahliye edilmişti.

Sanık, karar duruşmasında mütalaadaki suçlardan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakim, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını 1 yıl 8 aya düşürmüştü.

Avukatlar kararı istinafa taşımıştı.