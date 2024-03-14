Büyükşehir personeline 28 bin TL maaş promosyonu

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
Meclis gündeminde 752 dokunulmazlık fezlekesi var
Meclis gündeminde 752 dokunulmazlık fezlekesi var
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
MSB'den F-35 açıklaması
MSB'den F-35 açıklaması
Dev bankadan yeni altın tahmini
Dev bankadan yeni altın tahmini
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Konut satışları şubatta arttı
Konut satışları şubatta arttı
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Büyükşehir personeline 28 bin TL maaş promosyonu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 11 bin 79 personelin maaş ödemeleri için yapılan ihaleyi kazanan banka yetkilileri ile promosyon ihalesini imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, ASAT ve Büyükşehir Belediyesi şirket işçileri için 28 bin TL promosyon parası yatacağını açıklayarak, hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 17:29, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 17:29
Yazdır
Büyükşehir personeline 28 bin TL maaş promosyonu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bünyesinde 11 bin 79 İnsan Kaynakları Şirket personelinin maaş promosyonu imza törenine katıldı. Başkan Böcek promosyon ödemesi için yapılan ihaleyi kazanan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Bölge Direktörü İbrahim Savaş ile Belediye İş Sendikası, Güvenlik İş Sendikası ve DİSK Genel İş Sendikası temsilcileriyle imza töreninde bir araya geldi.

"Her zaman emekçinin yanındayım"

Her zaman emekçilerin yanında olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "11 bin 79 çalışma arkadaşımı ilgilendiren maaş promosyon sözleşme ihalesinin protokol imzasını gerçekleştirdik. Bu zamana kadar hep emekçilerimizin yanında oldum, onlarla birlikte Antalya için çalışmalarımıza devam ettik. Sendikalarımızla ve TEB Bankamızın kıymetli koordinatörü ve müdürlerimizle sözleşmemizi imzalıyoruz. Hem çalışma arkadaşlarımıza hem de bankamıza hayırlı olmasını diliyorum. Aynı azim ve kararlılıkla hep birlikte emekçinin de çalışma arkadaşlarımın da yanında olmaya devam edeceğim. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"Hayırlı olsun"

TEB Bölge Direktöre İbrahim Savaş ise yapılan müzakereler sonrasında anlaşmaya varıldığını söyleyerek, "Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi kamu personeli maaşlarından sonra bugün de 11 bin kişilik ASAT ve Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şirket çalışanlarının imza törenindeyiz. Sayın Başkanıma bende ciddi pazarlığı, çalışanlarına olan desteği ve katkısı için teşekkür ediyorum. Mevcut bankanın sözleşmesinin bitmesinin ardından promosyon ödemesini gerçekleştireceğiz. Bankamız adına da hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber