Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memuru defnedildi

Bu sırada şehidin babası Zafer, annesi Sıdıka Duran ve nişanlısı Gülşen Doktoroğlu tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

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