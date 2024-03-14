İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
Meclis gündeminde 752 dokunulmazlık fezlekesi var
Meclis gündeminde 752 dokunulmazlık fezlekesi var
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
MSB'den F-35 açıklaması
MSB'den F-35 açıklaması
Dev bankadan yeni altın tahmini
Dev bankadan yeni altın tahmini
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Sınava girecekler dikkat! LGS'de pandemi öncesine dönüş
Konut satışları şubatta arttı
Konut satışları şubatta arttı
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Prof. Dr. Naci Görür: 11 ilin toplamından daha fazla can kaybı olur
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Şırnak'tan bir acı haber daha: şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
Benzin ve motorine zam geliyor
Benzin ve motorine zam geliyor
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
Evlenecek çiftlere kötü haber: Düğün yapmanın maliyeti 500 bine dayandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
'ÇEMBER-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Oy pusulasına bağımsız rötuşu
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Kredi kartında ilk fren nakit avansa
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
Ekmek ve simit fiyatının belirlenmesinde yeni dönem
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
4,6 milyon firma sıkı takibe alındı: 145 bin sahte çalışan çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Ekrem İmamoğlu'ndan vaatleri ile ilgili sorulara cevap: Hatırlamıyorum!
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
Rapor yayımlandı: En çok nükleer savaş başlığı hangi ülkede
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
AYM'nin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Bakan Koca: Yan dal uzmanlığıyla ilgili düzenlemeler yapıldı
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Saatte 225 km hıza ulaşacak yerli ve milli hızlı tren geliyor
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirdi: 1 polis şehit oldu
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
'Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak'
Ana sayfaHaberler Siyasi

İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı

İstanbul'da, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan 400 kişiyi temsilen kanaat önderlerine parti rozeti takıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 18:48, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 18:49
Yazdır
İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok konuda mesafe aldıklarını söyledi.

Şehirleri canlı bir organizma olarak görüp sürekli hizmet etmeye, büyütmeye, geliştirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Kabaktepe, 5 yılda bir vatandaşların huzuruna çıkıp yetki talep ettiklerini, vatandaşların da hem hükümet hem de belediyeler noktasında yetki verdiğini, kendilerinin de hizmete devam ettiğini dile getirdi.

Kabaktepe, yüreklerinin her zaman kardeşlerine açık olduğunu ifade ettiklerini belirterek, "Bu anlamda gönlümüzü, yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte inşallah İstanbul'umuzda da en güzel sonucu alacağız. Buna eminim. İstanbul'umuz için alacağız, ilçelerimiz için alacağız." dedi.

Geçen hafta da partiye katılım töreni düzenlediklerini anımsatan Kabaktepe, bu programın enerjilerini, coşkularını ve inançlarını artırdığını ifade etti.

Kabaktepe, katılımcıların desteğinin Türkiye'de de hissedileceğine inandığını, İstanbul'da sadece seçim açısından değil, ailelerinin büyümesinin, omuz omuza yürümenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Partiye katılanlar adına konuşan Abdül Hafız Aydın da 2009'dan bu yana hasret çektiğini, sevdiği yuvasına geri döndüğü için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, yarından itibaren dostları, arkadaşları ve kanaat önderleriyle sahaya ineceklerini belirtti.

Aydın, halkın desteğiyle seçimi kazanacaklarını, bu yarışı çok önde bitireceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Programda, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da birer konuşma yaptı.

Törende, parti yöneticileri tarafından, teşkilata üye olanları temsilen Doğu bölgelerinden kanaat önderlerine parti rozeti takıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber