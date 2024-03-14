Üniversite öğrencileri üzerinden dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramada 240 bin lira, 11 bin 200 dolar, farklı kişilere ait 27 banka kartı, 8 cep telefonu ile dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Z ve E.Ç tutuklandı. B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, belirli ücret verme karşılığında öğrencilere banka hesabı açtırdıkları, internet üzerinden kumar ve bahis gibi yasa dışı yollardan elde ettiği gelirleri bu hesaplara aktardıkları öğrenildi.

Zanlıların daha sonra bu hesaplardan çektikleri paraları kripto paraya çevirdikleri belirtildi.