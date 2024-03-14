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Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an uzman hekim sayımız Sağlık Bakanlığı hastanelerimizde 51 bin. Yapılan düzenleme sonucunda 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak. Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak. 4 yıl sonra geleceğimiz nokta, ülkemizin gelecek 30 yıllık uzman hekim ihtiyacını karşılayacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 23:34, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 23:35
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Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Sağlık Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimlerin yaşadığı zorlukları aşması için iradesiyle hep yanlarında olduğunu belirtti.

Koca, Tıp Bayramı için 14 Mart'ın seçilmesinin 105 yıl önceki bir "hekim vatanseverliği" örneğine dayandığını söyleyerek, "14 Mart 1919'da tıp öğrencileri, İstanbul'daki işgal kuvvetlerine karşı hürriyet bayrağı açmışlardı. 14 Mart hem modern tıp eğitiminin bizdeki başlangıcını hem de tıbbiyelilerin vatan ve hürriyet aşkını esas alır." diye konuştu.

"14 Mart, ülkemizde tıbbın bugününe ve geleceğine tutulmuş alkıştır"

Kendileri için özel bir gün olan bu günün arka planında "vatan" ve "modernlik" kavramlarının bulunduğuna işaret eden Koca, "Modernleşme sürecinde ülke olarak çeşitli sancılar yaşadık. Hekimlik alanı modernleşmesini en hızlı tamamlayan alanlar arasındaydı. Bu durumu, bugünün kıvanç verici gerçeğiyle bir arada düşünmeliyiz. Tıp bilimi ve hekimlikte bugün dünya ölçeğinde bir yetkinliğimiz var. 14 Mart bunların da kutlandığı bayramdır. 14 Mart, ülkemizde tıbbın bugününe ve geleceğine tutulmuş alkıştır. Hocalarımızı, hekimlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, hekimin hastaya şifa, devletine gurur veren kişi olduğunu dile getirdi.

Toplum ve insan için böylesine kıymetli, kıymetinden ötürü hakkıyla ayrıcalıklı bir mesleğin mensuplarına karşı devletin de değerbilir olacağına vurgu yapan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve mutlak destekleriyle gerçekleşen "Beyaz Reform"un tamamen bu yaklaşımın sonucu olduğunun altını çizdi.

Koca, bu yıl bayramı pek çok sorunu çözmüş olarak kutladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Pek çok sorun çözülmekle kalmadı, soruna dönüş yolu da kapandı. Malpraktis davalarına karşı, dünyada bir örneği olmayacak şekilde hekim, yasanın güvencesi altındadır. İradeleri için Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Sağlıkta şiddete karşı alınan yasal, kati önlemler ve diğer çözüm bileşenleri için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlıkta şiddeti terörle eş tutarak, en yüksek hassasiyeti gösterdiler. Özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı. Birçok sebebe bağlı olan yurt dışına gidişler artık çok az. Öte yandan, 10 binin üzerinde hekim 'Beyaz Reform'la özel sektörden kamuya döndü."

Tıpta uzmanlık sınavında yapılan düzenleme ile uzmanlık kontenjanlarına yüzde 100 yerleşme sağlandığını aktaran Koca, "Şu an uzman hekim sayımız Sağlık Bakanlığı hastanelerimizde 51 bin. Yapılan düzenleme sonucunda 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak. Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak. 4 yıl sonra geleceğimiz nokta, ülkemizin gelecek 30 yıllık uzman hekim ihtiyacını karşılayacak." dedi.

Yapılan düzenlemeyle yan dal uzmanlık tercihlerinin yüzde 100 dolulukla neticelendiğini dile getiren Koca, yan dal uzmanlıkları konusunda da geleceğin güvence altına alındığını, bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunun eseri olduğunu kaydetti.

Sırada sağlık eğitiminde yapılacak reformların bulunduğunu anlatan Koca, hekimlerin her meselesini tüm milletin meselesi kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iradesiyle bu yolu çizdiğini söyledi.

Bakan Koca, son yılların en anlamlı Tıp Bayramı'nı kutladıklarını ve gelecek bayramların daha da güzel olması için kararlı olduğunu ifade etti.

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