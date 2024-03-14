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Mardin'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2024 23:57, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 23:58
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Mardin'de cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Akşam saatlerinde Kızıltepe - Viranşehir kara yolu üzerinde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilmeyen cip ile otomobil, Sürekli Mahallesi Kavşağı'nda kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan M.Y., U.K. (32) ve A.Ş.K. (29) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan U.K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Kaza ile ilgilin inceleme başlatıldı.

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