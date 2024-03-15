15 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.

(TBMM/19.02)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 100. Yıl Kültür Merkezi, 100. Yıl Camisi ve Tesisleri'nin açılışına katılacak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halkla buluşacak, Proje Tanıtım Toplantısı ve iftar programına katılacak.

(Eskişehir/11.00/12.30/Isparta/15.30/Burdur/17.30/19.13)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize Eğitim Merkezi'nde sertifika dağıtım törenine katılacak, Artvin'de Valiliği, Baroyu ve esnafı ziyaret edecek, iftar programına iştirak edecek.

(Rize/10.00/Artvin/13.00-18.26)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NİSİAD ve NİĞDEF tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına katılacak.

(İstanbul/18.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başlar ve Ormana mahallelerini ziyaret edecek, İbradı Halk Kütüphanesi açılış törenine ve İbradı Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programına iştirak edecek.

(Antalya/15.00/16.00/17.00/19.08)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kars İl SKM'yi, Ardahan'da esnafı, Valiliği ziyaret edecek, Öğretmenlerle İftar Programı'na katılacak.

(Kars/14.00/Ardahan/16.00/17.45/18.22)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Orhangazi ve Gemlik'te esnaf ziyaretinde bulunacak, Osmangazi'de iftar programına iştirak edecek.

(Bursa/14.30/16.20/19.17)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, Kalkınma Ajansı Edirne Projeleri Açılış Töreni'ne, Gençlik Buluşması'na ve Keşan OSB Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Edirne/11.30-16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sındırgı Belediye Başkanlığını, Yüreğil Sosyal Kültürel Merkezi'ni ve esnafı ziyaret edecek, Sındırgı toplu açılış töreni ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Kapsamında Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni'ne katılacak, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak, iftar programına iştirak edecek.

(Balıkesir/11.00-19.20)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarihi Kent Meydanı Cephe İyileştirme Çalışması ve Millet Bahçesi ile Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi açılış törenlerine katılacak, Ereğli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.

(Konya/14.00-18.50)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ-TCDD Taşımacılık (Eskişehir 5000) Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak, Eskişehir Valiliğini ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, ilçe belediye başkan adayları, ilçe başkanları ve 3 kademe il yönetim kurulu ile toplantı yapacak. Uraloğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı ziyaret edecek, Tavşanlı-Emet Devlet Yolu, Germiyan Kampüsü ve Zafertepe Kavşakları, Tarihi Yukarı (Koca) Köprüsü toplu açılış törenine iştirak edecek, Kütahya Valiliğini ziyaret edecek, STK temsilcileriyle iftar yapacak.

(Eskişehir/11.00-14.30/Kütahya/16.00-19.00)

5- TÜİK, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2- Rusya Federasyonu'nda 3 gün sürecek devlet başkanlığı seçimleri için halk sandık başına gidecek.

(Moskova)

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması programına katılacak, Fatih Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe irad edecek. 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında bulunacak.

(İstanbul/10.00/13.18/14.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası; Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30/20.30)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Gençlerbirliği-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

(Ankara/20.30)

3- THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel takımına konuk olacak.

(Villeurbanne/22.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Darüşşafaka Lassa-Reeder Samsunspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final ile yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00/16.00)